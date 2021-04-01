Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (3) - Son Dakika

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Antalya'da darbedilen ve araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını görünce otobüsü durdurarak olaya müdahale eden otobüs şoförü Barış Aytar'ı bıçakla tehdit eden saldırganlardan B.A., polis tarafından gözaltına alındı.Barış Aytar, akşam saatlerinde Yeşilbahçe Mahallesi üzerinde kendisini bıçakla tehdit eden kişiyi görünce polisi aradı. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, B.A. olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına alıp Meydan Polis Merkezi'ne götürdü.