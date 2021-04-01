Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (3) - Son Dakika

Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (3)
01.04.2021 17:38
SALDIRGAN GÖZALTINDAAntalya'da darbedilen ve araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını görünce otobüsü durdurarak olaya müdahale eden otobüs şoförü Barış Aytar'ı bıçakla tehdit eden saldırganlardan B.A., polis tarafından gözaltına alındı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Antalya'da darbedilen ve araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını görünce otobüsü durdurarak olaya müdahale eden otobüs şoförü Barış Aytar'ı bıçakla tehdit eden saldırganlardan B.A., polis tarafından gözaltına alındı.Barış Aytar, akşam saatlerinde Yeşilbahçe Mahallesi üzerinde kendisini bıçakla tehdit eden kişiyi görünce polisi aradı. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, B.A. olduğu belirlenen şüpheliyi gözaltına alıp Meydan Polis Merkezi'ne götürdü.
Son Dakika Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem de kızın dedesini vurdu Eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövülen Beyza'dan yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı "Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu