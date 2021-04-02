Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı

02.04.2021 18:39
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

ANTALYA'da, yol üzerinde bir kadının darbedildiğini görünce, aracını durdurup, hemen müdahale eden şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar'ı (30) bıçakla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA'da, yol üzerinde bir kadının darbedildiğini görünce, aracını durdurup, hemen müdahale eden şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar'ı (30) bıçakla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Antalya Ulaşım A.Ş.'de 07 AU 336 plakalı şehir içi otobüste CV47 hattında (Meydan- Minicity) şoförlük yapan Barış Aytar, çarşamba günü saat 06.30 sıralarında, Zeytinköy olarak da bilinen Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde bir kadının darp edildiğini gördü. Kadının saçından tutulup zorla araca bindirilmek istendiğini gören Aytar, olayı anlamak için otobüsü yolun üzerinde durdurup indi. Aytar'ın müdahale edip kurtardığı kadın koşarak oradan uzaklaşırken, onu darbeden kişi bıçak çıkardı. Bu sırada darbeden kişinin bir arkadaşı da koşarak gelip, elindeki bıçakla Barış Aytar'ı tehdit etti. Hemen ardından otobüse binen Aytar, olay yerinden ayrıldı. Barış Aytar'ın, darp edilen kadını kurtarma anı, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Barış Aytar'ın şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde şüpheliler E.G. ve V.G.'yi, suçta kullandıkları kesici aletlerle birlikte yakaladı. Birçok suçtan kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 'Silahla Tehdit' ve 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen E.G. ve V.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Zeytinköy, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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