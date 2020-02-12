Darbedilen kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen gencin tutukluluğuna itiraz reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darbedilen kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen gencin tutukluluğuna itiraz reddedildi - Son Dakika

Darbedilen kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen gencin tutukluluğuna itiraz reddedildi

6 saat önce

Konya'da sevgilisini darbeden kişiyi, engellemek isterken bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli Kadir Şeker'in (20) tahliye talebi reddedildi.

Darbedilen kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen gencin tutukluluğuna itiraz reddedildi, System.String[]

Konya'da sevgilisini darbeden kişiyi, engellemek isterken bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli Kadir Şeker'in (20) tahliye talebi reddedildi.

Konya 3. Sulh Ceza Hakimliği, avukatlarının Şeker hakkındaki tutuklama kararına yaptığı itirazı inceledi.

Hakimlik, polis tutanakları, mevcut delil durumu ve Adli Tıp raporunu da göz önünde bulundurarak Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Genci bir süre kovaladığı ve darbettiği ileri sürülen Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı. Göğsüne aldığı yara nedeniyle sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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