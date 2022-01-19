Üye Girişi
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren sanıklar hakim karşısında - Son Dakika

Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren sanıklar hakim karşısında

19.01.2022 13:59

Konya'da darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya'da darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Özçiftçi, Yaşar Karadeniz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Karadeniz savunmasında, olay günü birlikte vakit geçirdikleri sevgilisi Ayşenur E'nin sonra kendisinden ayrılmak istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.

Tartışmanın kapı önüne taşındığını, sesler üzerine yan daireden çıkan Orhan Çumralıgil'in kendisine yumruk attığını belirten Karadeniz, "Daha sonra kendimi kaybettim, hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddeden Karadeniz, beraatini istedi.

Maktul Orhan Çumralıgil'in annesi Emine Çumralıgil ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, "Torunum her gün babasını soruyor. 'Babam gelsin' diye ağlıyor. Bu şahıslar bir çocuğu yetim bıraktı." dedi.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta 27 Mayıs'ta apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz (29) ile kadına yardım etmek isteyen Dündar Kömürcü (42) ve Orhan Çumralıgil (35) arasında tartışma çıkmış, olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Dündar Kömürcü ile Orhan Çumralıgil bıçaklanmıştı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çumralıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haklarında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan sanıkların müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren sanıklar hakim karşısında
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren sanıklar hakim karşısında
Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren sanıklar hakim karşısında

YORUMLAR
500

Karadeniz, Fatih, Konya, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren sanıklar hakim karşısında - Son Dakika


Süper Lig'de Trabzonspor, Giresunspor'u ağırlıyor Süper Lig'de Trabzonspor, Giresunspor'u ağırlıyor         
19:54
Yolda yürüyen iş insanı, köpek dehşeti yaşadı! Yolda yürüyen iş insanı, köpek dehşeti yaşadı!         
19:40
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi
19:40 Yolda yürüyen iş insanı, köpek dehşeti yaşadı!
19:31 Anayasa Mahkemesi üyeliğine eski AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi
19:30 Son Dakika! Benzine zam geldi, gece yarısından sonra geçerli olacak
19:27 Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı!
19:24 Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı
19:16 Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı
18:57 Kastamonu'da 16 yönetici hep birlikte görevinden istifasını verdi
18:54 Son Dakika: Fenerbahçe'nin Altay karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
18:47 Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 19:58:34. #1.13#
SON DAKİKA: Darbedilen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünü öldüren sanıklar hakim karşısında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement