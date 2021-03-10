Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı
10.03.2021 00:27
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu Gökhan Özbolat'ın bir kadını darbederken kaydedilen görüntüleri tepki çekti. 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda, darbedilen mağdur kadının Özbolat'tan şikayetçi olmadı ve Özbolat'ın bu nedenle serbest kaldığı öğrenildi.
Kamuoyunda Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un arkadaşı olan Gökhan Özbolat'ın, bir kadına şiddet uygularken kaydedildiği görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde, Özbolat'ın yerde yatan kadına hakaret ederek, tekme ve yumruklarla dövdüğü görüldü.
GÖKHAN ÖZPOLAT TUTUKLANSIN KAMPANYASI BAŞLATILDI
Söz konusu görüntülerin Twitter'da yayınlanmasının ardından, binlerce sosyal medya takipçisi duruma tepki göstererek, Gökhan Özbolat'ın tutuklanmasını istedi.
MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SALDIRGAN SERBEST BIRAKILMIŞ
Yapılan araştırmada, olayın 16 Mart 2020 tarihinde meydana geldiği, Gökhan Özbolat'ın olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındığı, mağdur kadının şikayetçi olmaması üzerine de Özbolat'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.
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