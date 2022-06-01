Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 2 tutuklama (2) - Son Dakika
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Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 2 tutuklama (2)

01.06.2022 23:25
Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 2 tutuklama (2)

5 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDIDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde darbedilen kaynak ustası Özkan Sur'un (50) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınıp, 2'si kadın, 5 kişi, işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

5 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde darbedilen kaynak ustası Özkan Sur'un (50) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınıp, 2'si kadın, 5 kişi, işlemlerin ardından adliyeye götürüldü. Özkan Sur'un kasten öldürülmesi suçlamasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mehmet T. (29) ve Mustafa Ç. (27) tutuklanırken, Metin S. (26), Özge B. (28) ve annesi Şengül E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -


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Kaynak: DHA

Merkezefendi, Denizli, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darbedilen kaynak ustasının ölümünde 2 tutuklama (2) - Son Dakika


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