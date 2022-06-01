DARBEDİLEN KAYNAK USTASININ ÖLÜMÜNDE 5 GÖZALTI - Son Dakika
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DARBEDİLEN KAYNAK USTASININ ÖLÜMÜNDE 5 GÖZALTI

01.06.2022 15:56

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kaynak ustası Özkan Sur'un (50) darbedilip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kaynak ustası Özkan Sur'un (50) darbedilip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 22 Mayıs'ta Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yerde kanlar içinde yatan Özkan Sur'u görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına ağır darbeler aldığı tespit edilen Özkan Sur, bir hafta sonra beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

KISKANÇLIK İDDİASI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Sur'un ölümüyle ilgili Mehmet T. (29), Mustafa Ç. (27), Metin S. (26), Özge B. (28) ve annesi Şengül E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinden, Metin S.'nin eski sevgilisi Özge B.'nin olay günü Özkan Sur ile birlikte olması nedeniyle taraflar arasında kıskançlık yüzünden önce tartışma ardından da kavga çıktığı belirlendi. Metin S.'nin, Mehmet T. ve Mustafa Ç.' ile birlikte Sur'u darbettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DARBEDİLEN KAYNAK USTASININ ÖLÜMÜNDE 5 GÖZALTI
DARBEDİLEN KAYNAK USTASININ ÖLÜMÜNDE 5 GÖZALTI
DARBEDİLEN KAYNAK USTASININ ÖLÜMÜNDE 5 GÖZALTI
DARBEDİLEN KAYNAK USTASININ ÖLÜMÜNDE 5 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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