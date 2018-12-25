Darbedilen Kişi Hayatını Kaybetti - 2 Kişi Gözaltına Alındı
27 dakika önce
Sakarya'da, darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Sakarya
'da, darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Serdivan
ilçesi Kırantepe mevkisinde, A.C. (66) ile M.E. (41) ve M.P. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen A.C, yere düştü. Olay yerine gelen yakınları, yaralıyı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. A.C, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheliler M.E. ve M.P'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:51 Kaynak: AA
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