Darbedilen kız çocuğunun ölümüne ilişkin annesi ve üvey babasının yargılanması sürüyor - Son Dakika

Sakarya'da, 2018 yılında üvey babası tarafından darbedildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kız çocuğunun annesi ile üvey babasının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Esma Asel K'nın üvey babası E.S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık anne F.K'nin katılmadığı duruşmada, Esma Asel K'nın babası Halit K, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıklar dinlenildi. Tanık E.K, Esma'nın amcası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Cumartesi görüş günü, çocuğu aldık, eve geldik. Ayağında aksaklık vardı, eli sarılıydı, yürüyemiyordu. Hastaneye götürdük, oradaki doktor pazartesi günü adli tıp uzmanıyla muayene edilmesi gerektiğini söyledi. Pazartesi çocuğu almak için anneannesinin evine gittik, kendisinde olmadığını söyledi. Annesi F.K'nin yanına gittik, bir süre sonra sanık E.S. geldi, çocuğu vermek istemedi, silah çekmeye çalıştı, fırsat vermedim."

Esma'nın diğer amcası M.K. de çocuğun rahatsız olduğunu bildiğini fakat kendisini görmediğini söyledi.

Çocuğu hastaneye götürmek için F.K'nin çalıştığı iş yerine gittiklerini, çocuğu istediklerini, F.K'nin kendilerini beklettiğini dile getiren M.K, "Bir süre sonra sanık E.S. geldi, çocuğu vermek istemedi, 'Şikayetçi mi olacaksınız, rapor mu alacaksınız? Çocuğu hiçbir şekilde size vermeyeceğim.' dedi, arbede yaşandı. Belindeki tabancayı çekerek bana doğrulttu." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halit K'nin avukatı, tanık beyanlarına bir diyeceklerinin bulunmadığını söyledi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Söz verilen sanık E.S. tanıkların ifadelerini kabul etmediğini, yalan söylediklerini öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı da tanık ifadelerinde aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 2 Mart 2021'e erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 Kasım 2018'de üvey babası tarafından darbedildiği iddia edilen ve kafatasında çatlaklar oluşan Esma Asel K, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Çocuğun annesi F.K. ile üvey babası E.S. tutuklanmış, F.K. daha sonra tahliye edilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, çocuğun annesi F.K. hakkında "kötü muamele" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey babası E.S. hakkında ise "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası talep ediliyor.