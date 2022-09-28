Son dakika haberi | Darbedilip, baygınlık geçirdi; taksi çarpmasıyla öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Darbedilip, baygınlık geçirdi; taksi çarpmasıyla öldü

28.09.2022 13:35

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da, darbedildikten sonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarptığı Çağrı Aktaş (30), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da, darbedildikten sonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarptığı Çağrı Aktaş (30), yaşamını yitirdi. Aktaş'ın, babasının da 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Tartıştığı kişiler tarafından darbedilen Çağrı Aktaş, yol ortasında baygınlık geçirdi. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olası başka kazaya karşı yolda önlem aldı. İncelemenin ardından Aktaş'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.Ü. ise polis merkezine götürüldü.

1 HAFTA ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞGüvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Otopsinin ardından sabah morgdan alınan Çağrı Aktaş'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aktaş'ın, 1 hafta önce de babasını kaybettiği ortaya çıktı.

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Antalya'da darbedildikten sonra yığılıp kaldığı yolda üzerinden taksi geçen kişi öldü Antalya'da darbedildikten sonra yığılıp kaldığı yolda üzerinden taksi geçen kişi öldü İŞE GİDERKEN SIRTINDAN BIÇAKLANAN KADIN DIŞARI ÇIKMAYA KORKAR HALE GELDİM İŞE GİDERKEN SIRTINDAN BIÇAKLANAN KADIN DIŞARI ÇIKMAYA KORKAR HALE GELDİM
Kaynak: DHA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Darbedilip, baygınlık geçirdi; taksi çarpmasıyla öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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