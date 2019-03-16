Darbedilip Dereye Atılan Afgan Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
Zeytinburnu'nda darbedildikten sonra dereye atılan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Afgan uyruklu şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Zeytinburnu
'nda darbedildikten sonra dereye atılan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Afgan uyruklu şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Nurdan Metodni adlı şahıs, Çırpıcı Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle bazı kişilerce darbedildi.
Metodni'yi Çırpıcı Deresi'ne atan şahıslar, olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla dereden çıkarılan Afgan uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:24 Kaynak: AA
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