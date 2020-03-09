Darbedilip elleri bağlanarak kaçırılmak istenen kişi kurtarıldı - ADANA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darbedilip elleri bağlanarak kaçırılmak istenen kişi kurtarıldı - ADANA - Son Dakika

Darbedilip elleri bağlanarak kaçırılmak istenen kişi kurtarıldı - ADANA

44 dakika önce

Adana'da darbedip ellerini bağladıkları kişiyi, otomobille kaçırmak istediği iddia edilen 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da darbedip ellerini bağladıkları kişiyi, otomobille kaçırmak istediği iddia edilen 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Veysel Ç'yi zorla otomobile bindiren kişileri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda iki otomobili takibe aldı.

Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan iki otomobilde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Otomobilde başına sert bir cisimle vurularak yaralandığı tespit edilen, elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan Veysel Ç. kurtarıldı.

Veysel Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

Darbedilip elleri bağlanarak kaçırılmak istenen kişi kurtarıldı - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Sarıçam, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:39 Kaynak: AA
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Adana'da darbedilip elleri bağlanarak kaçırılmak istenen kişi kurtarıldı
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