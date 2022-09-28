Darbedilip yola bırakılan genç çarpan taksiyle hayatını kaybetti! Feci olay güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Darbedilip yola bırakılan genç çarpan taksiyle hayatını kaybetti! Feci olay güvenlik kameralarına yansıdı

28.09.2022 13:37

Antalya'da kimliği belirsiz kişiler tarafından yol ortasında darp edilip yere yığılan genç, ticari taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Gencin şiddet gördüğü ve ticari taksinin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Antalya'da yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darp edilen Çağrı Aktaş (30) bulunduğu yere yığılıp kaldı. Darp eden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra H.Ü. idaresindeki ticari taksi gencin üzerinden geçti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ARAÇTAN İNİP DÖVÜYORLARDI"

Olayı gören görgü tanıklarından Ömer B., "Geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördüm. Sanırım iki kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Araba da üzerinden geçmiş" dedi. Başka bir görgü tanığı Gülseren G. ise, "Araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu, taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı" diye konuştu.

Antalya'da cinayet gibi kaza! Darp edilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti

"SEN HİÇ MERAK ETME "

Gülseren G., üzgün görünen taksi şoförünü de, "Sen hiç merak etme, kameralardan genci darp eden o iki araç çıkacak. Bizim burada her yer kamera" sözleriyle teselli etmeye çalıştı.

DARP VE KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan gencin darp edilme ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol ortasında yürüyen Çağrı Aktaş, yaya geçidine geldiği sırada yanına iki araç yanaşıyor. Araçtan inen kimliği belirsiz kişiler bir anda genci tekme ve yumruklarla darp ediyor. Darp sonrası baygınlık geçiren genci yolda bırakan şahıslar, ardından araçlarına binip bölgeden ayrılıyor. Araçların ayrılmasından yaklaşık 15 saniye sonrası ise taksi, yolda baygın halde yatan Aktaş'ın üzerinden geçiyor.

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Kaynak: İHA

Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darbedilip yola bırakılan genç çarpan taksiyle hayatını kaybetti! Feci olay güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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