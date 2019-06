Darbeler, çatışmalar, gizli anlaşmalar: ABD-İran ilişkilerinin son 50 yılı

On yıllardır diplomatik ilişkiye sahip olmayan ve her fırsatta birbirini terörist olarak tanımlayan Amerika Birleşik Devletleri ile İran yönetimlerinin Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gemi saldırılarının ardından nasıl bir adım atacağı merak konusu. Hürmüz Boğazı'nda 13 Haziran'da meydana gelen petrol gemisi yangınları ve ABD'nin olaydan İran'ı sorumlu tutması, Washington Tahran hattında var olan mevcut gerilimin daha da tırmanmasına neden oldu.İki ülkenin yarım asrı aşkın bir süredir fikir ayrılığı yaşaması, karşılıklı tehditler savurması ve zaman zaman savaşın eşiğine gelmesine neden olan meselelerin başında 'İran'ın teröre destek verdiği iddiası, 444 gün süren rehine krizi, 1953 darbesi ile demokratik yollardan seçilen Muhammed Musaddık hükümetinin devrilmesi, İran'ın nükleer programı, Irak - İran savaşında Saddam'a destek verilmesi, İsrail 'in varlığı ya da haritadan silinmesi, ABD'nin ekonomik yaptırımları ve enerji yolu güvenliği' gibi konular geliyor.