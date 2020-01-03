Darbeler, çatışmalar, gizli anlaşmalar: ABD-İran ilişkilerinin son 50 yılı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Darbeler, çatışmalar, gizli anlaşmalar: ABD-İran ilişkilerinin son 50 yılı - Son Dakika Dünya

Darbeler, çatışmalar, gizli anlaşmalar: ABD-İran ilişkilerinin son 50 yılı

6 saat önce

On yıllardır diplomatik ilişkiye sahip olmayan ve her fırsatta birbirini terörist olarak tanımlayan ABD ile İran'ın inişli çıkışlı seyir izleyen ilişkilerinin son 50 yılı

Darbeler, çatışmalar, gizli anlaşmalar: ABD-İran ilişkilerinin son 50 yılı, System.String[]

On yıllardır diplomatik ilişkiye sahip olmayan ve her fırsatta birbirini terörist olarak tanımlayan Amerika Birleşik Devletleri ile İran yönetimlerinin General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından nasıl tepki verecekleri merak konusu.


Washington ile Tahran, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gemi saldırılarının ardından karşı karşıya gelmişti. Hürmüz Boğazı'nda 2019'un 13 Haziranı'nda meydana gelen petrol gemisi yangınları ve ABD'nin olaydan İran'ı sorumlu tutması, Washington - Tahran hattında var olan mevcut gerilimin daha da tırmanmasına neden oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Bağdat, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:54 
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