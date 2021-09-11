Üye Girişi
"Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu" başladı - Son Dakika

"Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu" başladı

11.09.2021 14:36

Darbelerin meydana gelmesini önleyecek tedbirlerin konuşulması ve bu bağlamda çözüm önerilerinin getirilmesine yönelik düzenlenen "27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu" başladı.

Darbelerin meydana gelmesini önleyecek tedbirlerin konuşulması ve bu bağlamda çözüm önerilerinin getirilmesine yönelik düzenlenen "27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu" başladı.

Türkiye Hukuk Platformunca İçişleri Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve İstanbul 2 Nolu Barosu destekleriyle gerçekleştirilen sempozyumun açılışı İÜ Doktora Salonu'nda yapıldı.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, planlayan ve uygulayanların niyetinin açık olduğu 15 Temmuz darbe girişiminin, geçmişin diğer örnekleri gibi doğrudan milleti, istikbali ve istiklali hedef aldığını, ancak milletin tüm dünyaya darbeyle nasıl mücadele edileceğini destan yazarak ortaya koyduğunu ifade etti.

Bugün milletin darbelere karşı güçlü duruşunu kalıcılaştırdığını ve hukuksuzluğa, demokratik haklarının elinden alınmasına geçit vermediğini kaydeden Ak, milletin, hiçbir gücün devleti egemenliğinden uzaklaştıramayacağını tıpkı milli mücadelede olduğu gibi bir kez daha gösterdiğini, demokrasinin koruyucusu ve egemenliğin kayıtsız şarta sahip olduğunu haykırdığını anlattı.

Ak, şöyle konuştu:

"Şimdi bize düşen görev bu demokrasi mücadelesine sahip çıkmak ve o karanlık günlerin bir daha tekrar etmemesi için gerekli önlemleri almaktır. Türkiye büyüyüp güçlendikçe, milli irademize kastetmek isteyen hainler bundan sonra da bu cesarete asla sahip olamayacaklardır. Ülkemiz çalışarak ve üreterek demokrasi hukuk, özgürlük ve refah yolunda hızla ilerliyor. Büyük ve güçlü Türkiye, sadece kendi halkı için değil aynı zamanda Türk ve İslam dünyası için de çok önemli bir güvencedir, sığınılacak limandır. Dün olduğu gibi bugün de demokrasimizin geleceğine sahip çıkarak duruşumuzu korumalı, gençlerimizin gururla yaşayacağı güzel ülkemiz için milletimiz iradesinin her daim yanında olduğumuzu göstermeliyiz."

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı da 15 Temmuz'un Türkiye tarihi açısından bir milat olduğunu dile getirerek, "15 Temmuz'da yargı nasıl davrandı? 15 Temmuz'da o başsavcılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Darbe fiillerinin görülmesinden itibaren darbeciler hakkında yakalama ve tutuklama kararları çıkarıldı. Derhal suçüstü halinde onlar yakalandılar daha sonra da yargılandılar. O yargılamaların birçoğunda bulundum. 1960 darbesi olduğunda o zamanki ismiyle İstanbul Barosu bugünkü ismiyle İstanbul 1 Nolu Barosu, başbakanın ve bakanların savunulmaması için prensip kararı aldı. Aslında bu karar şuydu, 'Biz milletin iradesini savunmayacağız. Biz darbecileri savunacağız.'"diye konuştu.

"Artık milletimizin hukukunu savunacak resmi bir kurumumuz var; İstanbul 2 Nolu Barosu." diyen Şamlı, milletin hukukuna sahip çıkma anlamında her zaman çalışacaklarını vurguladı.

Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. Ahmet Akcan ise platform olarak birçok basılı ve dijital yayını ülkenin istifadesine sunduklarını, 2014'ten bu yana odak noktalarının darbe ve darbe girişimleri olduğunu anlattı.

15 Temmuz sürecini dünya kamuoyuna daha iyi anlatmak amacıyla şimdiye kadar yayınladıkları makalelerin İngilizce tercümelerine başladıklarını, yıl sonuna kadar bu tercümelerden oluşan İngilizce kitabı başta Batı dünyası olmak üzere pek çok ülkeye basılı ve dijital olarak ulaştıracaklarını belirten Akcan, bu konuda yabancı literatürde ciddi kaynak sıkıntısı yaşandığını dile getirdi.

"Türkiye tarihin en büyük devşirme örgütüne karşı mücadeleyi başarmış bir ülkedir"

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen "Darbe ile Mücadelede Medyanın Rolü" başlıklı oturumda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananları anlattı.

Türk milletinin kendisini kıyasıya eleştirdiğini, özellikle hataları konusunda kendisine, dostlarına, yakınlarına biraz gaddar davrandığını belirten Küçükyılmaz, şöyle devam etti:

"Affediciliği biraz da bu noktalara taşımamız lazım. Bu kıyasıya eleştirinin bir takım faydaları da oluyor. Ders çıkartabiliyoruz yerine göre. Fakat örneğin FETÖ ile mücadelede şu yakınmaları çok duyuyorsunuz, 'Yanlışlar yapılıyor. Filanca alındı ama filanca alınmadı. Şu bankanın önünden geçen alındı ama şuradaki duruyor.' Bunları söylerken sizin söylemenizin neye hizmet ettiğine dikkat etmeniz çok önemli. Çünkü bunu dediğiniz zaman aslında örgütün beslediği ve beklediği ortamı siz de inşa etmeye soyunmuş oluyorsunuz. Farkında olmadan. Çünkü karşımızda belki de değil Türkiye tarihinin, dünya tarihinin en sofistike, en sistematik ve dışarıdan en fazla desteklenen örgütü var. Ben iddia ediyorum bu FETÖ terör örgütü Türkiye'de değil de dünyanın herhangi bir gelişmiş Batılı demokrasisinde ortaya çıksaydı, o ülkenin yöneticilerinin de vatandaşlarının ruhu dahi duymadan, herhangi bir darbeye ihtiyaç dahi kalmadan o ülkeler teslim olurdu ve yönetilirdi. Türkiye gerçekten tarihin en büyük devşirme örgütüne karşı büyük bir mücadele vermiş ve bu büyük mücadeleyi kim ne derse desin, öyle veya böyle başarmış bir ülkedir. FETÖ ile mücadelede vardığımız nokta devlet bürokrasisinin, silahlı bürokrasi başta olmak üzere neredeyse yarısına yakınını ele geçirmiş, medyanın yarısına yakınını ele geçirmiş, ekonomiye tabiri caizse çökmüş bir örgütün etkisiz hale getirilmiş haliyle karşı karşıyayız bugün. Yani elebaşları ya içeride hapiste veya dışarıda kaçak durumda. Operasyon gücünü kaybetmiş, sadece bir takım dezenformasyonlarla, mide bulandırıcı etkiler gerçekleştirecek kadar acziyet içerisine düşmüş bir örgüt yapısıyla karşı karşıyayız. İşte bu mücadelede başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın İçişleri Bakanımız ve meclisimiz ve diğer kahramanlarımızı bize alkışlamak, tebrik etmek ve destek olmak düşer."

Doç. Dr. Küçükyılmaz, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andı, gazileri minnet ve şükranla yad etti.

"Darbe ile Mücadelede TBMM'nin Rolü", "Darbe ile Mücadelede Siyasi Partilerin Rolü" ve "Darbe ile Mücadelede Sivil Toplumun Rolü" oturumlarıyla devam edecek sempozyum, yarın sona erecek.

Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu başladı
Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu başladı
Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu başladı
Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu başladı

15 Temmuz, İstanbul, Türkiye, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu' başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi 14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi Otelde konaklayan kadın, uyuduğu sırada görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti 14:39 Otelde konaklayan kadın, uyuduğu sırada görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada 14:32 Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu 14:26 Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu İSKİ kazısında tarihi keşif! İstanbul'un göbeğinde 6 metre yüksekliğinde duvar sur kalıntıları bulundu 14:11 İSKİ kazısında tarihi keşif! İstanbul'un göbeğinde 6 metre yüksekliğinde duvar sur kalıntıları bulundu Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı 14:01 Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı
Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 13:59 Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı 13:21 Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi
14:50 TRT Spor'da sürpriz ayrıldı! Tümer Metin, bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak
14:27 Hadise, uzaklaştırma kararı aldırdığı saplantılı hayranını kendisini gözetlerken yakalayınca soluğu mahkemede aldı
14:26 Tartıştığı adamın sevgilisinin evine molotofkokteyli atıp yakmaya çalıştı
14:25 Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu
14:14 Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Almanya'dan 3 takımın radarında
14:08 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek
13:45 Arda Turan, 2018'de Berkay'la aralarında yaşanan şiddet hakkında ilk kez konuştu: Kimse benim eşime mesaj atamaz
13:21 Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı
13:14 Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı
Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum bombası Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum bombası         
15:00
Polis, şarjörünü sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine boşalttı! O anlar kamerada Polis, şarjörünü sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine boşalttı! O anlar kamerada         
14:46
Bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozan İmamoğlu, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı Bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozan İmamoğlu, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı         
14:37
Hadise, uzaklaştırma kararı aldırdığı saplantılı hayranını kendisini gözetlerken yakalayınca soluğu mahkemede aldı Hadise, uzaklaştırma kararı aldırdığı saplantılı hayranını kendisini gözetlerken yakalayınca soluğu mahkemede aldı         
14:28
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek         
14:08
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin         
13:16
Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı         
13:15
İndirimli halı almak için koronayı unuttular İndirimli halı almak için koronayı unuttular         
12:06
Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi         
11:20
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Profesyonel Fortnite oyuncusunun annesi de profesyonel oyunculuğa adımını attı Profesyonel Fortnite oyuncusunun annesi de profesyonel oyunculuğa adımını attı         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 15:15:43. #1.12#
SON DAKİKA: "Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu" başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement