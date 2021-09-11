- Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu başladı

İSTANBUL - Darbelerin meydana gelmesini önleyecek tedbirlerin konuşulması ve bu bağlamda çözüm önerilerinin getirilmesine yönelik, '27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu ve Forumu' gerçekleştirildi.

'27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu ve Forumu' gerçekleştirildi. Bu yıl altıncısı düzenlenen sempozyumlar dizisinin 11-12 Eylül 2021 yılı programında açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı ve Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. Ahmet Akcan tarafından yapıldı. Ele alınan konular arasında Darbe ile Mücadelede Medyanın Rolü, Darbe ile Mücadelede TBMM'nin Rolü, Darbe ile Mücadelede Siyasi Partilerin Rolü, Darbe ile Mücadelede Hukuk'un Rolü ve Darbe ile Mücadelede Sivil Toplumun Rolü başlıklı beş oturumlu sempozyum gerçekleştirildi. 5 oturum sonrasında ise Darbelerle Mücadele Yöntemleri Forumu düzenlenecek.

Darbe ile Mücadelede Medyanın Rolü başlıklı oturumun başkanlığını Doç. Dr. Hüseyin Yayman yaptı. Bu oturumda Prof. Dr. Ruhi Ersoy, "Dijitalleşme Süreci ve Milli İrade Bağlamında Darbe Kavramını Yeniden Düşünmek", Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz "Darbeye Karşı Medya ve Teknoloji", Nedim Şener "15 Temmuz Sonrası FETÖ'nün Sosyal Medya Taktikleri", Yalçın Arı "Teknolojinin İşgali Altındaki İnsanlık: Seçim Hakları Demokratik Şekilde Gasp Edilmiş Bireyler" başlıklarında sunum gerçekleştirdi.

Darbe ile Mücadelede TBMM'nin Rolü oturumuna Dr. Murat Yılmaz başkanlık etti. Bu oturumda AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Av. Levent Bülbül değerlendirmelerde bulundular. Darbe ile Mücadelede Siyasi Partilerin Rolü oturumun başkanlığını Dr. Murat Yılmaz yaparken, oturumda Dr. Ufuk Uras "Darbelere Karşı Siyasi Mücadele", Doç. Dr. Nebi Miş ise "Darbe Kültürünün Devamında Fonksiyonel Aktör Sorunu: Siyasi Partiler" konularıyla yer aldı.

Prof. Dr. Ahmet Gökcen'in oturum başkanlığını yaptığı dördüncü oturumun başlığı "Darbe ile Mücadelede Hukukun Rolü". Bu oturumda "Darbelerle Mücadelede Ceza Hukukunun Rolü" konusunda Prof. Dr. Murat Balcı, "Darbelere Karşı Mücadele Sürecinde Yeni Anayasa Çalışmalarının Metodolojisi" konusunda Dr. Serdar Korucu, "Darbe ile Mücadelede Yargının Rolü" konusunda Dr. Ramazan Arıtürk, "Darbeciliğe Yönelimde Hukukun Kolaylaştırıcı veya Zorlaştırıcı Rolü" konusunda ise Av. Mehmet Uçum bildiri sundular.

"Darbe ile Mücadelede Sivil Toplumun Rolü" başlıklı son oturumu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Özlem Zengin yönetti. Bu oturumda ise Dr. Levent Korkut, Dr. İsrafil Kuralay, Av. Hüseyin Öz ve İdris Kardaş konuşmacı olarak yer aldı.