Darbettiği annesinin parasını gasbeden sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Eskişehir'de darbettiği annesinin cüzdanındaki parasını gasbeden sanık 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Hayri Uyan (21), müşteki Emine Uyan ile avukatları katıldı.

Anne Uyan, oğlunun şeker hastası olduğunu, olay günü şikayetçi olduğunu, karar günü şikayetçi olmadığını belirterek, "Günde 4 iğne vuruyor. Şekerden bazen kendini kaybediyor. Olay günü benden para istedi. Cüzdanımı açtı. Ben de buna kızdım. Cüzdanımı onun elinden almaya çalıştım. Cüzdanla birlikte beni sürükledi ve dövdü. Bir ara elinde bıçak gördüm. Ağza alınmayacak küfürler etti. Yine de şikayetçi değilim." dedi.

Sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "Konutta nitelikli yağma ve darp" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırdı, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Tepebaşı ilçesinde geçen yıl Kasım ayında Hayri Uyan ile annesi Emine Uyan arasında tartışma çıkmıştı. Darbedilen anne Uyan, cüzdanındaki parasını gasbeden oğlundan şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan Hayri Uyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.