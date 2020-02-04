Darbettiği annesinin parasını gasbeden sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Darbettiği annesinin parasını gasbeden sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Darbettiği annesinin parasını gasbeden sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Eskişehir'de darbettiği annesinin cüzdanındaki parasını gasbeden sanık 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Darbettiği annesinin parasını gasbeden sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Eskişehir'de darbettiği annesinin cüzdanındaki parasını gasbeden sanık 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Hayri Uyan (21), müşteki Emine Uyan ile avukatları katıldı.

Anne Uyan, oğlunun şeker hastası olduğunu, olay günü şikayetçi olduğunu, karar günü şikayetçi olmadığını belirterek, "Günde 4 iğne vuruyor. Şekerden bazen kendini kaybediyor. Olay günü benden para istedi. Cüzdanımı açtı. Ben de buna kızdım. Cüzdanımı onun elinden almaya çalıştım. Cüzdanla birlikte beni sürükledi ve dövdü. Bir ara elinde bıçak gördüm. Ağza alınmayacak küfürler etti. Yine de şikayetçi değilim." dedi.

Sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "Konutta nitelikli yağma ve darp" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırdı, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Tepebaşı ilçesinde geçen yıl Kasım ayında Hayri Uyan ile annesi Emine Uyan arasında tartışma çıkmıştı. Darbedilen anne Uyan, cüzdanındaki parasını gasbeden oğlundan şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan Hayri Uyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Hayri Uyan, Eskişehir, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gözüyaşlı bir annenin feryadı: "İkinci çocuğumu da kaybetmek istemiyorum"
İzmir suriyeli anne bıçakla, 5 yaşındaki oğlu boğularak öldürüldü Karantinaya alınan hastanede duygulandıran görüntü! Anne ve kızı 'uzaktan' sarılmak zorunda kaldı Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 20:04:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Darbettiği annesinin parasını gasbeden sanığa 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]