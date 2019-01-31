Son Dakika Haberleri: Darbettiği Sürücünün Anahtarını Alıp Kaçtı

Darbettiği Sürücünün Anahtarını Alıp Kaçtı

2 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki minibüsü durduran kişi, sürücüyü darbettikten sonra aracın anahtarını alarak kaçtı.

Darbettiği Sürücünün Anahtarını Alıp Kaçtı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki minibüsü durduran kişi, sürücüyü darbettikten sonra aracın anahtarını alarak kaçtı.

Turgutlu'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Şehitler Mahallesinde Yüksel Kızılkaya'nın kullandığı 45 TH 362 plakalı minibüsü Bayramyeri Meydanı'nda durdurduktan sonra aracın kapısını açtı ve aşağı indirdiği sürücü Kızılkaya'yı darbetti.

Minibüsün kontak üzerindeki anahtarını alan kişi, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Kızılkaya, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sürücü Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada evine giderken, yola çıkan tanımadığı bir kişi tarafından durdurulduğunu belirterek, "Yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek durdum. Daha sonra kapıyı açıp bana yumruk atmaya başladı. Kendimi korumaya çalıştığım sırada aracı durdurup anahtarı alıp kaçtı. Çok şaşkınım." dedi.

Kızılkaya, minibüsün yol ortasında kalması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandığını, yaya olarak eve gidip yedek anahtarı almak zorunda kaldığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:32 Kaynak: AA

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