Darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezaları onandı - Son Dakika

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Darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezaları onandı
6 saat önce
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına giderek, darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına giderek, darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
(İHA)
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