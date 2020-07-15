Darbeye direnen kahramanlar, mermilerin üzerine yürüdü - Son Dakika

Darbeye direnen kahramanlar, mermilerin üzerine yürüdü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yeni görüntülerde, Ankara'da vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan" diyerek darbeci askerlerin mermilerine karşı yürüdüğü görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yeni görüntülerde, Ankara'da vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan" diyerek darbeci askerlerin mermilerine karşı yürüdüğü görüldü.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 15 Temmuz gecesi Ankara'da çekilen yeni görüntülere yer verdi. "Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Gözü pek vatandaşlarımız 'Recep Tayyip Erdoğan' diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına. Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına."

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:26 Kaynak: AA

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