Dard Çalışmalarına Başladı
26 dakika önce
Düzce Amatör Radyo ve Telsizciler Derneği (DARD) çalışmalarına başladığı bildirildi.
Düzce
Amatör Radyo ve Telsizciler Derneği (DARD) çalışmalarına başladığı bildirildi.
Dernekten yapılan açıklamada, olası bir afet durumunda iletişimin koptuğu anlarda devreye giren ve kamu yararına çalışan DARD üyelerinin, şehir içi ve şehirler arası haberleşmede önemli çalışmalara imza attığı belirtildi.
Bu kapsamda hali hazırda bulunan istasyonlara bir yenisini daha ekleyerek 145.750 MHz bandında çalışan tekrarlayıcı (Röle) istasyonunu Düzce'de kurulup hizmete açıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Amatör telsizciler, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde afet ve arama kurtarma ekiplerine fevkalade destek vererek kendilerini ispatladı. Üye sayısını arttırarak olası afet durumunda çalışma yapacak olan ekiplerin de sayısını artırmak istiyoruz. Haberleşme ve elektronik konularına meraklı olan ve toplum yararına faydalı işlerde bulunmak isteyen herkesi derneğimize davet ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:49 Kaynak: AA
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