Dardanel'den "tesis yatırımları" duyurusu - Son Dakika

Dardanel'den "tesis yatırımları" duyurusu

23.12.2020 19:11
Dardanel'den

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş, Çanakkale Boğazı'nda kara midye tesisi, Edirne'nin Enez ilçesinde ton balığı konservesi tesisi ve Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde dondurulmuş deniz ürünleri tesisi kuracak ve Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yatırım planlamasını yapacak.

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş, Çanakkale Boğazı'nda kara midye tesisi, Edirne'nin Enez ilçesinde ton balığı konservesi tesisi ve Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde dondurulmuş deniz ürünleri tesisi kuracak ve Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yatırım planlamasını yapacak.

???????Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 23.12.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Çanakkale Gelibolu deniz alanında 1000 ton/yıl mamul üretim kapasiteli, şu anki fiyatlarla tahmini üretilecek ürünün satış tutarı 20 milyon TL/yıl olacak ve yapılacak yatırım harcaması tutarı 12 milyon TL olan 30.06.2021 tarihi itibari ile faaliyete başlayacak kara midye yetiştiriciliği tesisi kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimizin alacaklı bankalarımızdan geri satın alınan atıl durumdaki Edirne – Enez'deki fabrika binasında revizyon yapılarak, günlük 100 ton hammadde işleme kapasiteli, yaklaşık 700 işçinin çalışacağı, ağırlıklı olarak yurtdışına satışı yapılacak şu anki fiyatlarla tahmini üretilecek ürünün satış tutarı 800 milyon TL/yıl olacak ve yapılacak yatırım harcaması tutarı 122 milyon TL olan tahmini 2021 yılı sonunda faaliyete başlayacak ton balığı konservesi üretim tesisi kurulmasına kararı alınmıştır" ifadelerine yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin Çanakkale Organize Sanayi Bölgesindeki arazisinde 10.000 ton/yıl mamul üretim kapasiteli, yaklaşık 150 işçinin çalışacağı, şu anki fiyatlarla tahmini üretilecek ürünün satış tutarı 200 milyon TL/yıl olacak ve Mart 2023 tarihinden başlayarak yapılacak yatırım harcaması tutarı 60 milyon TL olan tahmini Mart 2024 tarihinde faaliyete başlayacak dondurulmuş deniz ürünleri üretim tesisi kurulmasına ve Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 112 bin 411 metrekare büyüklüğünde, yüzde 40'ı peşin, kalanı 24 ay eşit taksit ödemeli 9 milyon 273 bin TL bedel ve 1 milyon 110 bin TL katılım payı ödemesi ile arazi satın alınmasına, Çanakkale – Kepez'de bulunan üretim tesisimizin bu adrese taşınması konusunda Yatırım Projesi hazırlanmasına kararı alınmıştır."

Türk Lirası, Çanakkale, Organize, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dardanel'den 'tesis yatırımları' duyurusu - Son Dakika Ekonomi


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