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Dardanel'den Yunanistan'da satın alma - Son Dakika

Dardanel'den Yunanistan'da satın alma

31.05.2021 10:34
Dardanel'den Yunanistan'da satın alma, System.String[]

Dardanel, Yunanistan'ın dondurulmuş balık ve deniz ürünleri pazarında faaliyet gösteren G. Kallimanis'i satın alıyor.

Dardanel, Yunanistan'ın dondurulmuş balık ve deniz ürünleri pazarında faaliyet gösteren G. Kallimanis'i satın alıyor.

Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Yunanistan'da titizlikle sürdürdüğü satın alma sürecinde son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Yunanistan'ın dondurulmuş deniz ürünlerinde pazar lideri G. Kallimanis'in devri için tarafların anlaşmaya imza attığını açıklayan Dardanel, satın almayla birlikte global bir marka olarak ihracat gücünü daha da artıracak.

1956 yılından bu yana dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda faaliyetlerini sürdüren G. Kallimanis'in satın alınma süreci ile ilgili Dardanel'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda pazar lideri olan G. Kallimanis S.A.'nın ticari-sınai varlığının (gayrimenkulleri, fabrika bina arazileri ve üretim makine tesisleriyle ticari marka, lisans ve unvanlarının) Yunan tasfiye mahkemelerinden alınacak karar ile satın alınmasına, bu amaçla öncelikle şirketin toplam yaklaşık 62,3 milyon avro tutarlı borçlarının söz konusu mali kurumlara toplam 6 milyon avro ödenerek teminatları ile beraber alacaklarının tarafımıza devrini sağlayan alacak devir anlaşmasının ilgili mali kurumlar ile imza edilmesine, hemen ardından G. Kallimanis'in iktisadi bütünlük içerisindeki ticari-sınai varlığının devri amacı ile Yunan mahkemelerine müracaat edilmesine, işlemlerin şirketimiz adına Yunanistan'daki varlığımız Dardanel Greece S.A. üzerinden yapılmasına karar verilmiştir."

"Global pazar payımızı artırmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "Kallimanis, dondurulmuş deniz ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda yarım asra yaklaşan çok önemli bir deneyime sahip. Üretim gücü ve teknolojisinin yanı sıra zengin ürün portföyü ve geniş ihracat ağı potansiyeline sahip bu şirketi bünyemize katacak olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Satın almanın tamamlanmasının ardından Kallimanis tesislerinin tam kapasite üretime geçeceğini ve bununla birlikte bölgenin istihdamına da önemli bir katkı sağlanacağını aktaran Önen, "Dardanel'in bilgi birikimi, üretim ve pazarlamadaki deneyimi komşu marka Kallimanis ile birleşiyor. Bunun her iki şirkete olduğu gibi sektörümüze ve iki ülke ekonomisine de katkısı büyük olacak. Kallimanis Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Balkanlara önemli bir ihracat potansiyeline sahip. Bu satın alma tamamlandığında üretim kapasitesinin yanı sıra ihracat coğrafyasını da büyütmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önen, Dardanel'in uzun zamandır yakın coğrafyada büyüme fırsatlarını incelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi sektörümüzün en büyük ve itibarı en yüksek markalarıyla görüşme halindeyiz. Kallimanis, global ölçekte büyüme planlarımızın ilk ve önemli adımı. Hep vurguladığımız bir hedefimiz var. Yakın dönemde dünyadaki en büyük su ürünleri üreticisinden biri olmayı planlıyoruz. Global bir Türk firması olarak, ülkemizin ton balığı ve deniz ürünlerindeki deneyimini dünyaya taşımaya, ihracat coğrafyamızın genişlemesiyle birlikte global pazar payımızı artırmaya kararlıyız. Türkiye'de ürettiğimiz ton balığı ve deniz ürünlerini dünyaya satarak ülkemizin ekonomisinde ve cari açığın azaltılmasında önemli bir aktör olmaya devam edeceğiz."

Yunanistan, Türkiye, İhracat, Yunan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dardanel'den Yunanistan'da satın alma - Son Dakika Ekonomi


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