Dardanel, Sushida ile yeni yatırımlarını perakende sushi kategorisiyle sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dardanel, Sushida ile yeni yatırımlarını perakende sushi kategorisiyle sürdürüyor

22.06.2022 10:47
Dardanel, Sushida ile yeni yatırımlarını perakende sushi kategorisiyle sürdürüyor

Dardanel, Dünya Sushi Günü'nü, 7 günlük raf ömrüyle Türkiye'de bir ilk olan, yemeye hazır yeni sushi markası Sushida ile kutladı.

Dardanel, Dünya Sushi Günü'nü, 7 günlük raf ömrüyle Türkiye'de bir ilk olan, yemeye hazır yeni sushi markası Sushida ile kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, Sushida ile inovatif ürünlerine bir yenisini daha ekliyor. Şirketin İstanbul'daki uluslararası GFSI onaylı BRC sertifikalı fabrikalarında, Dardanel tarif uzmanlığıyla üretilen Sushida, Türkiye'nin 7 gün raf ömrüne sahip ilk sushi markası olarak öne çıkıyor. İçinde chopstick, wasabi ve soya sosu olan paketlerde, yemeye hazır şekilde sunulan Sushida'nın dört farklı çeşidi bulunuyor.

18 Haziran Dünya Sushi Günü'nde piyasaya çıkan Sushida ürünleri; 8'er parçalık paketlerdeki California Roll ve Philadelphia Roll ile 9'ar parçalık Tokyo Mix ve Kyoto Mix çeşitlerinden oluşuyor. Tüketicilere sunulan Sushida sayesinde, dünya çapında çok sevilen sushi artık istenilen anda, istenilen yerde tüketilebiliyor.

Yeni ürünlerle farklı kategorilerde büyüyor

Kurulduğu günden bu yana AR-GE ve inovasyonu odağında tutan Dardanel, bu kapsamda son dönemde hem AR-GE hem de yeni üretim hatlarına 25 milyon dolarlık yatırım yaptı. Dünyanın en büyük su ürünleri markalarından biri olma hedefiyle yatırımlarına devam eden Dardanel, gelecek dönemde de yeni ürünleriyle farklı kategorilerde yer almayı sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz, şunları kaydetti:

"Her yıl AR-GE ve inovasyona ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlarımızla yeni kategorilere girmeye, ürün çeşitliliğimizi artırmaya ve büyümeye devam ediyoruz. Sushida da bu yatırımlarımızın önemli bir parçası çünkü yenilikçi bakış açımızı ve Dardanel uzmanlığını farklı ürünlerde göstermemiz için bir fırsat sunuyor. Sağlıklı ve lezzetli bir yiyecek olarak, sushinin popülerliği dünyada ve ülkemizde giderek artıyor. Biz de sevilen sushi çeşitlerini 7 günlük raf ömrüyle, yemeye hazır ve paketli şekilde sunarak sektörümüzde yine bir ilki gerçekleştirdik. Hem de Dardanel tarifi ve lezzetiyle… Tüketicilerimizin Sushida'yı çok seveceğine eminim."

Sushi keyfine pratiklik katan Sushida çeşitleri seçili mağaza ve online marketlerde satışa sunuluyor. Instagram'da ise "@sushida.dardanel" hesabından satış noktaları takip edilebiliyor.

Dardanel; Sushida'nın yanı sıra Dardanel Midye Dolma, Mr. No sandviçleri, Aç Ye ton balıklı hazır yemek ve 8 dakikada pişirilebilen Kolay Pişir gibi ürünleri 7'den 70'e tüm lezzetseverlerle buluşturuyor.

YORUMLAR
500
21 Haziran 2022 Haberleri 21 Haziran 2022 Haberleri İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dardanel, Sushida ile yeni yatırımlarını perakende sushi kategorisiyle sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:42 Hollywood yapımlarında aldığı rollerle ünlenen Tolga Yüce, Türk parfüm markasının reklam yüzü oldu
10:40 Halı sahadaki kale direği üzerine devrildi! Ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi
10:27 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kavgasında bıçaklandı
10:24 KOSGEB, mobilya üretip satmak isteyen girişimcilere 50 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı
10:23 Teksas'ta hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıyan anlar gündem oldu! Gizemli yaratık bölgede korku yarattı
10:14 Ünlü İtalyan gazeteci yazdı: Galatasaray, Atletico Madrid ve Arsenal'de oynayan Torreira ile ilgileniyor
09:56 Annesinin ölmeden önceki fotoğraf isteğini geri çeviren Ahmet Selçuk İlkan: Bu acıyı hep yaşadım
09:55 Bademcik ameliyatı olan Brezilyalı eski güzellik kraliçesi aşırı kan kaybından hayatını kaybetti
09:38 Marmaris'te çıkan orman yangınında acı gerçek hava aydınlanınca ortaya çıktı! Koca orman kül oldu
09:26 Oyuncu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlülerden yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 10:51:39. #1.11#
SON DAKİKA: Dardanel, Sushida ile yeni yatırımlarını perakende sushi kategorisiyle sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement