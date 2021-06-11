Dardanel, Türkiye'nin en değerli 10 gıda markası arasında - Son Dakika

Brand Finance'in " Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında 79'uncu sıraya yerleşen Dardanel, gıda üreticileri arasında da ilk 10'daki konumunu güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen marka değerleme kuruluşlarından Brand Finance tarafından her yıl geleneksel olarak yayınlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasının 2020 sonuçları açıklandı. Geçen yıl marka değerini en fazla artıran gıda şirketi olmayı başaran Dardanel, bu yıl da büyüme ivmesini koruyarak listedeki sırasını yükseltti.

Sanayinin devler liginde

Gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra yükselen finansal performansı ve güçlü pazarlama stratejisiyle marka değerini yükseltmeyi sürdüren Dardanel, "Türkiye'nin En Değerli Markaları" arasında 79'uncu sıraya yerleşti. Listede yer alan gıda firmaları arasında ise Dardanel 9'uncu şirket olmayı başardı. 1984 yılından bu yana büyük bir başarı hikayesi yazan ve son yıllarda yatırımlarıyla büyüme ivmesini güçlendiren Dardanel, kısa süre önce açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında da 475'inci sırada yer almıştı.

Ciro ve karda tarihi başarı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, şirket olarak son yıllarda önemli bir atılım içerisinde bulunduklarını belirtti. Dardanel olarak son iki yıldır bütçeledikleri ciro ve kar oranlarını yakaladıklarının altını çizen Önen, "Bu yıl sloganımızı 'ton mu yesek' olarak belirlemiş ve bu slogan etrafında yatırımdan istihdama, pazarlamadan satın almaya seferberlik ilan ettiğimizi söylemiştik. Sözümüzün arkasında duruyor ve dünyanın bu alandaki en büyük global markalarından biri olma yolunda ilerliyoruz.

Dardanel olarak hedefimiz çok net; yakın dönemde dünyadaki en büyük su ürünleri üreticisinden biri olmak. Global bir Türk firması olarak, ülkemizin ton balığı ve deniz ürünlerindeki deneyimini dünyaya taşımaya, ihracat coğrafyamızın genişlemesiyle birlikte hem yurt içi hem de global pazar payımızı artırmaya kararlıyız. Aldığımız ödüller ve Brand Finance gibi kuruluşlar tarafından yapılan bu gibi değerlendirmeler bir yandan yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bizlere gösterirken, bir yandan da çıktığımız bu yolda bizleri ve tüm Dardanel ailesini cesaretlendiriyor." ifadelerini kullandı.