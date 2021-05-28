Dardanel Yunanistan'da deniz ürünleri şirketi alıyor

Dardanel Önentaş, Yunanistan'ın dondurulmuş deniz ürünleri alanında pazar lideri olan G. Kallimanis SA'yı satın almaya karar verdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre G. Kallimanis'in bankalara olan 62.3 milyon euro tutarındaki borcunu 6 milyon euro ödenerek satın almayı, ardından şirketin kendisine devri için Yunan mahkemelerine başvurmayı planlıyor.