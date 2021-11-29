MALATYA DARENDE AYVALI GÖLETİ VE SULAMASI İNŞAATI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Malatya iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Malatya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Malatya Darende Ayvalı Göleti ve Sulaması İnşaatı çalışmaları devam ediyor ve projenin bitirilmesi ile birlikte toplamda 1. 690 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edilecek. Darende Ayvalı Göleti, temelden 32 metre yükseklikte, kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde imal edilmiş olup, 870 bin m³ su depolayarak 1. 690 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Ayvalı Sulaması, milli ekonomiye yılda 2, 5 Milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 507 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır.