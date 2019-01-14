Darende Başkan Adayı Özkan'a Coşkulu Karşılama

AK Parti Darende Belediye Başkan Adayı İsa Özkan, ilçede partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti Darende Belediye Başkan Adayı İsa Özkan, ilçede partililer tarafından coşkuyla karşılandı.



Malatya'da merkezde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından ilçeye dönen Başkan Adayı İsa Özkan, Aşağıulupınar Mahallesinde davul zurnalar eşliğinde karşılandı.



Kurban kesimi ve dualar eşliğinde ilçeye gelen Özkan, daha sonra konvoy eşliğinde Darendelileri selamladı. Darende Merkez Esnaf kefalet kooperatifi toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Özkan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada bulunan ve aday adaylığım süresince desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Biz her zaman olduğu gibi Allah nasip ederde halkımız da Başkanlık görevini verirse herkesin başkanı olacağız, bizleri bu süreçte adaylığa sizler taşıdınız, ilçemizin en ücra köşesine kadar hizmet edeceğiz. Cumhur ittifakı ile en güzel şekilde el ele verecek Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi gönüllerde olmayı kendimize düstur edineceğiz" diye konuştu.



Özkan'ın programı, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra MHP İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. - MALATYA

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