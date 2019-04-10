Son Dakika Haberleri: Darende Belediye Başkanı Özkan, Mazbatasını Aldı

Darende Belediye Başkanı Özkan, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

AK Parti'den Darende Belediye Başkanlığına seçilen İsa Özkan, mazbatasını aldı.

Darende Belediye Başkanı Özkan, Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Darende Belediye Başkanlığına seçilen İsa Özkan, mazbatasını aldı.

Darende Adliyesinde düzenlenen törende, Özkan ile Belediye Meclisi üyelerine mazbatalarını İlçe Seçim Müdürü Esra Karabulut verdi.

Özkan, törenin ardından yaptığı açıklamada, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, yerinde oturan değil, çalışan bir başkan olacağını söyledi.

Daha önce de Darende'ye hizmet ettiğini belirten Özkan, "Seçimlerle bir beş yıl daha meclis üyelerimizle beraber hizmet etme fırsatı verildi. Cumhur İttifakı ekibi olarak şehrimize güzel hizmetler yapacağız. Seçim döneminde paylaştığımız projelerimizi gerçekleştireceğiz. Bize gösterilen güveni boşa çıkarmayacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:30 Kaynak: AA
İsa Özkan, AK Parti, Darende, Güncel
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