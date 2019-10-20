Son Dakika Haberleri: Darende Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla toplantı yaptı
Son Dakika Güncel Darende Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla toplantı yaptı

Darende Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla toplantı yaptı

1 saat önce

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.

Darende Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla toplantı yaptı, System.String[]

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.

Eski belediye binasında yapılan toplantıda, mahallelerde sürdürülen belediye hizmetleri ve yapılacak projeler ele alındı.

Özkan, mahalle muhtarlarının belediye hizmetlerinin halka ulaştırılması yönünde önemli bir misyon üstlendiğini dile getirerek, göreve geldikten sonra sık sık muhtarlarla bir araya gelmeye çalıştığını belirtti.

Belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 70 bin metrekare parke döşedik. Yaklaşık 7 bin tonun üzerinde de asfalt yaması yaptık. Çarşı Camisinin eski müştemilatının yerine cami cemaati için tesis yapıyoruz. Biz, Darende'de küçük sanayi ile turizme yöneleceğiz. Darende'de göçü önleyebilmek için iki şeyin önem arz ettiğini görüyoruz. Birincisi şehirde turizm var, esnaf bundan yeterince yararlanamıyor. İkincisi tekstil. Kadınların ve erkeklerin istihdam edildiği bir sektör olduğu için önemli görüyoruz. Birkaç tekstil firmasıyla görüşüyoruz en azından bunlardan bir kaçını buraya getirebilirsek, bin iki bin kişiye iş verebilirsek birçok sorunu da çözmüş olacağız."

İsa Özkan, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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