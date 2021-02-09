Darende Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Darende Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla bir araya geldi

09.02.2021 10:03
Darende Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Belediyeye ait sosyal tesiste 67 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Özkan, köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinin ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi'nin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahallelerin, kırsal mahalle olarak kabul edileceğini anlattı.

Özkan, yapılacak düzenlemeyle vatandaşlara kolaylıklar sağlanacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabii mükellefler tarafından bizzat iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve arazilerden alınması gereken emlak vergisinden muaf olacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak. Belediye gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmayacak. Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanacak. Su ücreti ödemelerinde muafiyet ve indirimler uygulanacak."

Başkan Yardımcısı Zeki Sarılar da kırsal mahalle düzenlemesi hakkında teknik bilgi verdi.

İsa Özkan, Darende, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darende Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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