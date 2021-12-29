Darende Belediyesi ekmeği 1 lira 25 kuruştan satmaya başladı - Son Dakika

Malatya'da, Darende Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekler 1 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, AA muhabirine, ekmek fiyatlarında indirime gittiklerini söyledi.

Daha önce 1 lira 50 kuruştan sattıkları 200 gram ekmeği şu an 1 lira 25 kuruşa düşürdüklerini anlatan Özkan, "Bunu da önümüzdeki günlerde 1 liraya düşüreceğiz. Hükümetimiz fedakarlık yaparak unda ciddi bir indim yaptı. Biz de bunu vatandaşa yansıttık." dedi.

Askıda ekmekleri bulunduğunu da hatırlatan Özkan, "Dileyen dilediği kadar askıdan ekmek talep edebilir. Tam otomatik sistem olan taş fırınımızda günde 3 ila 5 bin civarı ekmek çıkarıyoruz. Talep olursa bu rakam 40 bine kadar da çıkarta biliriz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Halis Yıldırım da ekmek fiyatlarında yapılan indirimden memnun olduğunu belirterek, "Televizyonlarda ekmeğin 3-4 lira olduğunu duyuyoruz. Buradaki fiyatları görünce zannediyorum ülkemizdeki en ucuz ekmeği biz yiyoruz. Allah, devletimizden ve belediyemizden razı olsun." diye konuştu.