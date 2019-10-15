Son Dakika Haberleri: Darende'de 215 yıllık kerpiç ev zamana direniyor
Son Dakika Güncel Darende'de 215 yıllık kerpiç ev zamana direniyor

Darende'de 215 yıllık kerpiç ev zamana direniyor

44 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesindeki 215 yıllık kerpiç ev zamana direniyor.

Darende'de 215 yıllık kerpiç ev zamana direniyor, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesindeki 215 yıllık kerpiç ev zamana direniyor.

Hacılar-Şeyhli Mahallesi'nde Duran Ortakaya'ya ait tarihi kerpiç ev, görenlerin dikkatini çekiyor.

Yazları serin kışları ise sıcak olan tarihi yapıda misafirlerini konuk eden Duran Ortakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mimari, estetik ve temsil geleneklerini burada yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Aynı zaman da mahalle muhtarı da olan Ortakaya, hayalinin bu kompleks yapının orijinal haline sadık kalınarak yeniden restore edilmesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Babamın vasiyeti üzerine bu evi akrabalarımızdan alarak tarihine ve ruhuna sahip çıkmaya çalışıyorum. 19. yüzyılda ve sonrasında kullanılan ecdadın el sürdüğü yaşam malzemelerini ve birçok geleneklerini aslında burada korumaya ve yaşatmaya gayret ediyorum. Bu eve geçtiğimde evlerimizde dağınık duran o döneme ait kıymetli ne varsa buraya taşıyarak o ruhu bir nebze olsun yakalamak istedim. Evin her odasında geçmişimize ait ölçü aletlerinden mutfak eşyalarına kadar çok sayıda eser var."

Hacılar, Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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