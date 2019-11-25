Darende'de 24 Kasım Öğretmenler Günü

Malatya'nın Darende ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Darende Hükumet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

İnce ve beraberindekiler, törenin ardından Darende Kaymakamı Malik Çalışır'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Somuncu Baba Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda devam eden programda konuşan Kaymakam Çalışır, öğretmenlerin her zaman tetikleyici sözcüğü heyecan olması gerektiğini söyledi.

Öğretmenlerin heyecanlı olması gerektiğini kaydeden Çalışır, "İçerisinde heyecan ateşini yakmamış bir öğretmen, başka hiçbir kimseyi etkileyemez. Küçük çocuklarımızın yüreğindeki o heyecan kıvılcımı da mümkün değil yakamaz. Önce kendi yüreklerinde sönmeyen ateşi yakacaklar ve sonra yavrularımızın yüreklerine dokunacaklar." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce de kültür ve medeniyetin temelini eğitimin ve öğretimin oluşturduğunu aktararak, onun yapıcısının da öğretmen olduğunu söyledi.

Programda, öğrenciler tarafından oratoryo sahnelendi ve çeşitli gösteriler sergilendi.

Mesleğe yeni başlayan 7 öğretmenin Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin ettiği program sonunda çeşitli okullarda görev yapan öğretmen ve öğrenciler konser verdi.

Programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenlere ve öğrenciler katıldı.