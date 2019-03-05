Son Dakika Haberleri: Darende'de 6 Bekçi Göreve Başladı

Darende'de 6 Bekçi Göreve Başladı

40 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde görev yapacak 6 çarşı ve mahalle bekçisi, göreve başladı.

Darende'de 6 Bekçi Göreve Başladı, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde görev yapacak 6 çarşı ve mahalle bekçisi, göreve başladı.

Eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan bekçiler, amirlerinden aldıkları emir sonrası sorumluluk bölgelerine dağılarak halkın gece güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda gezip olumsuzluklar karşısında ilk düdüklerini çaldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmalara takviye olarak görevlendirilen çarşı ve mahalle bekçilerinin, gece saatlerinde cadde ve sokaklarda yaya devriye görevi yaparak şüpheli kişi, araç ve olaylara hızlı ve etkin müdahale edip, emniyet teşkilatına katkı sağlayacakları kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:06 Kaynak: AA

Malatya, Darende, Güncel
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