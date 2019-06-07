Son Dakika Haberleri: Darende'de 60 yıllık bayram geleneği
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Darende'de 60 yıllık bayram geleneği

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde vatandaşlar 60 yıldır bayram ziyaretlerini toplu olarak gerçekleştiriyor.

Darende'de 60 yıllık bayram geleneği, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde vatandaşlar 60 yıldır bayram ziyaretlerini toplu olarak gerçekleştiriyor. Her yıl geleneksel olarak yapılan ziyaretler kaynaşmaya vesile oluyor.

Darende'nin Nadir Mahallesinde yıllardır yaşatılan gelenek bayramlara renk katıyor. Mahalliler 60 yıldır her bayramda bayram namazını kıldıktan sonra toplu olarak ev ziyaretleri yapıyor.

Uğradıkları evlerde şeker ve kolonya alan vatandaşlar hane halkının bayramını kutladıktan sonra ziyaretine devam ediyor. Bayram boyunca yapılan ziyaretler sırasında evinde yaşlı ve hasta bulunan ailelere de ayrı bir özen gösteriliyor. Vatandaşlar uğradıkları evlerde bulunan hastalara geçmiş olsun temennisinde bulunurken yaşlıların da elini öperek hayır duasını alıyor.

Babadan oğla devredilen gelenek mahalliler arasında birlik ve beraberliği sağladığı gibi bayramlara da farklı bir renk katıyor.

Geleneği yıllardır aynı şekilde devam ettirdiklerini söyleyen mahalleliler geleneği çocuklarına devredebilmek için her ziyarete mutlaka çocuklarını da götürdüklerini belirtti.

Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik, bayram ziyaretinin mahallenin en başındaki evde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladığını ifade ederek ziyaret sırasında daha önce vefat edenlerin de evlerinde yad edildiğini dile getirdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:05 Kaynak: İHA
Malatya, Darende, Güncel
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