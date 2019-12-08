Son Dakika Haberleri: Darende'de Aile ve Dini Rehberlik Merkezi kuruldu
Son Dakika Güncel Darende'de Aile ve Dini Rehberlik Merkezi kuruldu - Son Dakika

Darende'de Aile ve Dini Rehberlik Merkezi kuruldu

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçe Müftüsü Nurullah Birlik, Çarşı Cami bünyesinde "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi" kurulduğunu belirtti.

Darende'de Aile ve Dini Rehberlik Merkezi kuruldu, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçe Müftüsü Nurullah Birlik, Çarşı Cami bünyesinde "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi" kurulduğunu belirtti.

Birlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, topluma aile hakkında dini bilgiler sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere "Aile ve Dini Rehberlik Merkezini kurduklarını söyledi.

Merkezin, rehberlik bürosuna ek olarak daha kapsamlı çalışma yapmak amacıyla "Dini Rehberlik Merkezi" kurulduğunu anlatan Birlik, "İki görevlimiz haftanın 5 günü burada aileleri ve vatandaşları konuk edecek. Burası herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir yer. İlerleyen günlerde daha nezih hale getireceğimiz bu noktada dini rehberlik ve manevi destek hizmetinin yanı sıra farklı sosyal-kültürel ve dini faaliyetlerle birlikte ailenin korunmasına, güçlendirilmesine yönelik projeleri de gerçekleştireceğiz." dedi.

Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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