Darende'de "Ailece Camide Milletçe Duadayız" etkinliği yapıldı - Son Dakika

??????? Darende İlçe Müftülüğü, milli birlik, beraberlik ve manevi duyguların canlı tutulması amacıyla sabah namazında "Ailece Camide Milletçe Duadayız" etkinliği düzenledi.

Sabah namazı için Somuncu Baba Külliyesi Yeni Camisi'nde buluşan gençler ve aileleri, ilçe protokolü ve cami cemaati ile saf tutarak namaz kıldı.

Etkinliğe katılan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, birlik ve huzur mekanı camilerde haftanın bir günü sabah namazında gençlerle bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Özkan, amaçlarının milli ve manevi değerleri yüksek tutmak ve gençlerin bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Etkinliğe katılan gençlerimizi ve kıymetli ailelerini gördükçe mutlu oluyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerin sabah namazlarında buluşmalarını çok önemsiyoruz. Bizimle birlikte namazda buluşan tüm gençlerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl diliyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Muhammet Yusuf Yaşar da camilerin ön safında gençleri görmek ve katılımını sağlamak amacıyla bu etkinlikleri düzenli olarak yaptıklarını belirtti.

Amaçlarının gençlerin camiye gelerek toplu halde cemaatle namaz kılmalarını ve bu alışkanlığı kazanmalarını sağlamak olduğunu anlatan Yaşar, "Bu gençlerimizin cami ve cemaatle, ibadetle, mabetle buluşması etkinliğidir. Çünkü aidiyet şuurunun, mensubiyet duygusunun oluşumunda camiinin, mabedin çok önemli ve anlamlı bir yeri vardır. Bu çağda, 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin mabetlere gelmesi, burada kendisini bulması, elbette bu mabede, bu millete, ülkeye mensubiyet açısından katkılar sağlıyor. Biz bunu önemsiyoruz." diye konuştu.

Namaz ve yapılan dua sonrası, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından çorba ikram edildi.

Etkinliğe, Cumhuriyet Savcısı Emre Kiremitçi, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı ve çok sayıda genç katıldı.