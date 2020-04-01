Darende'de allı turnalar görüntülendi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde allı turna sürüsü görüntülendi.

Tohma Çayı ve Günpınar Şelalesi gibi birçok akarsuya ev sahipliği yapan ilçe, doğanın yenilenme sürecinde farklı türlerdeki göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

İlçedeki kayısı bahçeleri arasında Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan allı turnalar görüntülendi.

Genellikle kış aylarında güneye, ilkbahar ve yaz aylarında ise kuzeye göç eden allı turnalar, ilçenin en büyük sazlık alanlarına sahip Yeşiltaş Mahallesi mevkiinde konakladı.