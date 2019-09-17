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Darende'de ayçiçeği hasadı yapıldı

44 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde çerezlik ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

Darende'de ayçiçeği hasadı yapıldı, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde çerezlik ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

İlçede bin 300 rakımlı Yeniköy Ovası'nda çiftçilik yapan Recep Özdemir, geçen yıl deneme ekimini yaptığı çerezlik ayçiçeği çekirdeğinde başarılı olunca bu yıl 200 dönümlük alana ekim yaptı.

Kayısı, şeker pancarı ve tahılla geçimlerini sağlayan çiftçiler için siyah çerezlik ayçiçeği, yeni bir geçim kanyağı oldu.

Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada çiftçilerin çerezlik siyah ayçiçeğine yönelmelerini istedi.

Çiftçilerin yüksek gelir elde edeceği ürünlere yönelmesi gerektiğine işaret eden Kaya, "Çiftçi açısından da kazançlı bir tür olan siyah ayçiçeği üretimi nedenli artarsa ilçemize ekonomik anlamda o kadar büyük katkısı olur. Kayısıdan daha az emek ve işçilik gerektiren çerezlik ay çiçeğinin yaygınlaşması için eğitimler vereceğiz. Çiftçilerimizi yönlendirmek ve ekipman desteği vermek için çalışıyoruz. Pazar sorunu olmayan ve sulu alanlarda kolaylıkla yetişen bu ürünü yaygınlaştıracağız ve ilçe tarımımıza kazandıracağız." şeklinde konuştu

Çiftçi Recep Özdemir ise 250-350 kilogram arasında siyah çerezlik ayçiçeği elde ettiğini belirtti.

Daha önce kayısı ve tahıl üretimi yaptıklarını, sulama suyu sıkıntısı nedeniyle farklı ürünler deneyemediklerini anlatan Özdemir, "Su sorunumuzu çözdük sonrasında yetkililerin tavsiyesi ile tarlamızın bir bölümüne ay çiçeği ekimi yaptık. Beklentimizin üstünde verim oldu. Bilgi ve tecrübe aşamasından sonra bu yıl 200 dönüm arazi kiralayarak yetiştirdiğimiz ürünlerden 50 tonu aşkın ticari ay çiçeği çekirdeği elde ettik." ifadelerini kullandı.

Recep Özdemir, Yeniköy, Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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