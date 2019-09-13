Son Dakika Haberleri: Darende'de bal üreticileri kurdu
Son Dakika Güncel Haber

Darende'de bal üreticileri kurdu

38 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde bal üreticileri bir araya gelerek Arıcılar Derneği çatısı altında buluştu.

Darende'de bal üreticileri kurdu, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde bal üreticileri bir araya gelerek Arıcılar Derneği çatısı altında buluştu.


Derneğin kurumsal bir yapı içerisinde Darende'de bal üreticilerini bir çatı altında toplamak ve üyelerin arıcılıkla ilgili bilgiler edinmelerini sağlamasına yardımcı olacağını ifade eden derneğin yönetim kurulu başkanı Mehmet Kocaaslan, bugün itibariyle Darende Kaymakamlığına gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi.


Kurdukları dernek ile ilçede arıcılık işe uğraşan tüm üreticilere daha bilinçli üretim yapmalarını sağlayacaklarını belirten Kocaaslan, üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma bilincini de bu şekilde geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Dalgalı arazi üzerine kurulu Darende'nin çiçek florası bakımında önemli bir merkez olduğunu dile getiren Kocaaslan, "Bu nedenle önemli bir potansiyel ve üye sayısına ulaşacağımız bilinciyle bölgemizde teknik arıcılığın yapılmasını için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.


Kocaaslan, arıcılığın son yıllarda Darende'de oldukça yaygınlaştığını ve bir çok ailenin geçim kaynağı haline dönüştüğünü de sözlerine ekledi. - MALATYA

Malatya, Darende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü rap şarkıcısı Vahap Canbay, Arapgirspor'a transfer oldu
AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi İstanbullu fırıncılar yüzde 20'lik zam talebinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 18:50:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darende'de bal üreticileri kurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]