Darende'de bilim ve teknoloji sergisi açıldı - Son Dakika
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Darende'de bilim ve teknoloji sergisi açıldı

01.06.2022 15:02
Darende'de bilim ve teknoloji sergisi açıldı

Darende Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, bilim ve teknoloji sergisi açıldı.

Darende Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, bilim ve teknoloji sergisi açıldı.

Serginin açılışına Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve Belediye Başkanı İsa Özkan tarafından gerçekleştirildi. Özdemir ve Özkan daha sonra sergiyi gezerek öğrencileri hazırladığı fen bilimleri, matematik ve sosyal bilimler projelerini inceledi, bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Özdemir, öğrencilerin başarılı projeler hazırladığını belirterek, "Hem çocuklarımızı hem de okul yönetimini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın yapmış olduğu bu projeler, ülkemizin teknolojik anlamda gelişmesine çok ciddi katkıları sunabilir. Çok ümit verici çalışmalar var. Özellikle kodlama alanında harika bir proje geliştirilmiş. Öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileyerek her zaman yanlarında olduğumu bildirmek isterim." dedi.

Başkan Özkan da üretimin temel altyapısının mesleki eğitimden geçtiğini belirterek, "Hem üretebilen hem de dışarıya satabilen bir ülke haline gelmemiz için meslek liseleri çok önemli. Burada çok güzel bölümlerde eğitim alan gençlerimiz emeklerini ortaya koyuyorlar. Ben gençlerimizi çok başarılı gördüm, hakikaten gelecekte iyi bir meslek sahibi olabilmek için de bu eğitimler çok büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Ramazan Güz ise fuarda 23 projenin yer aldığını belirterek, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Fuarda, akıllı ev sistemleri, matematik, bilgisayar kontrollü kesme makinesi yapımı, 3 d yazıcı yapımı, torna tesviye, robotik kodlama, roket ve okul deney sistemleri gibi birçok proje sergilendi.

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Kaynak: AA

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