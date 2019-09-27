Son Dakika Haberleri: Darende'de 'Dünya Süt Günü' kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Darende'de 'Dünya Süt Günü' kutlandı

31 dakika önce

27 Eylül Dünya Süt Günü nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde Nadir İlk Okulu'nda etkinlik düzenlendi.

Darende'de 'Dünya Süt Günü' kutlandı, System.String[]

27 Eylül Dünya Süt Günü nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde Nadir İlk Okulu'nda etkinlik düzenlendi.


Etkinlikte öğrencilere süt dağıtılırken, bir konuşma yapan Okul Müdürü Mustafa Kızmaz, süt ve süt tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla her yıl kutlanan Dünya Süt Günü kapsamında okullarında Sınıf Öğretmeni Mehmet Koda tarafından bir etkinlik hazırlandığını söyledi. Özellikle gelişme çağındaki çocukların süt içme alışkanlığını kazanması adına bu tür etkinliklerin de önemine değinen Kızmaz, tüm öğrencilerin her gün mutlaka süt içmesi gerektiğini dile getirdi.


Etkinliği hazırlayan Sınıf Öğretmeni Mehmet Koda da önemli bir kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünlerinin sürekli tüketilmesi adına derslerde öğrencileri bilgilendirdiklerini söyleyerek bu kapsamda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırdıklarını ifade etti. - MALATYA

Dünya Süt Günü, Malatya, Darende, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı
Günlük burç yorumları 27 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez. Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Git gide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 14:40:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darende'de 'Dünya Süt Günü' kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]