Darende'de eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Son Dakika

Darende'de eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı

Malatya'nın Darende ilçesinde vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından eczanelere teslim edilen maskeler, 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek ücretsiz maske alabilecek. Maskesini alan Abdurrahman Kalkan, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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