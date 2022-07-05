Darende'de emniyetten tarım araçlarına ilişkin uyarı - Son Dakika
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Darende'de emniyetten tarım araçlarına ilişkin uyarı

05.07.2022 10:30
Darende'de emniyetten tarım araçlarına ilişkin uyarı

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü, çapa motoru olarak bilinen tarım aracının kara yoluna çıkışının yasak olduğunu bildirdi.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü, çapa motoru olarak bilinen tarım aracının kara yoluna çıkışının yasak olduğunu bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle ilçede çapa motoru kullanımının arttığının gözlemlendiğine işaret edildi.

Geçmiş yıllarda çapa motoru kazalarından dolayı onlarca vatandaşın hayatını kaybedip 100'lerce vatandaşın da yaralandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çapa motorlarının karayoluna çıkması yasaktır. Kara yoluna çıkan çapa motorları ekiplerce bağlanacaktır. Bağlanan çapa motorları faturalarının getirilmesi durumunda çekici üzerinde sahiplerine iade edilecektir. Faturası ibraz edilmeyen çapa motorları sahiplerine teslim edilmeyecek olup hazineye kalacaktır. 5 Temmuz 2022 gününden geçerli olmak üzere özellikle D 300 kara yolu ve çarşı merkezine gelen çapa motorlarına gerekli cezai işlemler uygulanıp çapa motorları bağlanacaktır."

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Darende, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darende'de emniyetten tarım araçlarına ilişkin uyarı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Darende'de emniyetten tarım araçlarına ilişkin uyarı - Son Dakika
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