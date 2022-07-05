"Çapa motorlarının karayoluna çıkması yasaktır. Kara yoluna çıkan çapa motorları ekiplerce bağlanacaktır. Bağlanan çapa motorları faturalarının getirilmesi durumunda çekici üzerinde sahiplerine iade edilecektir. Faturası ibraz edilmeyen çapa motorları sahiplerine teslim edilmeyecek olup hazineye kalacaktır. 5 Temmuz 2022 gününden geçerli olmak üzere özellikle D 300 kara yolu ve çarşı merkezine gelen çapa motorlarına gerekli cezai işlemler uygulanıp çapa motorları bağlanacaktır."

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Darende, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Darende'de emniyetten tarım araçlarına ilişkin uyarı - Son Dakika

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