Son Dakika Haberleri: Darende'de Gece Bekçileri Göreve Başladı

Darende'de Gece Bekçileri Göreve Başladı

59 dakika önce

Darende'de 6 gece bekçisi göreve başladı.

Darende'de Gece Bekçileri Göreve Başladı, System.String[]
Darende'de 6 gece bekçisi göreve başladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yardımcı olunması amacıyla görevlendirilen 6 çarşı ve mahalle bekçisi aldıkları eğitimin ardından göreve başladı.

Çarşı ve mahalle bekçileri gece saatlerinde cadde ve sokaklarda yaya devriye görevi yaparak şüpheli şahıslara, şüpheli araç ve olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edecekler. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Darende, Güncel
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