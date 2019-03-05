Darende'de Gece Bekçileri Göreve Başladı
59 dakika önce
Darende'de 6 gece bekçisi göreve başladı.
Darende
'de 6 gece bekçisi göreve başladı. Malatya
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yardımcı olunması amacıyla görevlendirilen 6 çarşı ve mahalle bekçisi aldıkları eğitimin ardından göreve başladı.
Çarşı ve mahalle bekçileri gece saatlerinde cadde ve sokaklarda yaya devriye görevi yaparak şüpheli şahıslara, şüpheli araç ve olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edecekler. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:00 Kaynak: İHA
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