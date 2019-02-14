Son Dakika Haberleri: Darende'de Gençlere Yönelik Proje

Darende'de Gençlere Yönelik Proje

1 saat önce

Darende'de gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve donanımını artırmak amacıyla hazırlanan "Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" projesi kabul gördü.

Darende'de Gençlere Yönelik Proje, System.String[]
Darende'de gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve donanımını artırmak amacıyla hazırlanan "Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" projesi kabul gördü.

Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan ve kabul edilen projenin tanıtımı yapıldı. Törende bir konuşma yapan Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için yaptığımız bu projemiz ile onları stresten ve zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlıyoruz" dedi. Proje Koordinatörü İbrahim Alaattin Ateş ise, proje hakkında bilgiler vererek, "İlçemizde yaşayan gençlerin, akranlarıyla ortak bir amaç etrafında çalışmalarını teşvik etmek ve aktif, özgüven sahibi, etkin, bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Gençlik ve Sapar Bakanlığı Gençlik Projeleri destekleme kapsamında hazırladığımız projemiz kabul edildi. Güzel bir proje, inşallah faydalı olur" diye konuştu. Tanıtım toplantısında daha sonra müzik dinletisi ve okullara spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Ardından gençlerle birlikte pasta kesimi yapıldı.

Programa Kaymakam Enver Hakan Zengince, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:04 Kaynak: İHA

Darende, Güncel
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