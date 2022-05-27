Darende'de gençlik merkezi gönüllüleri öğrencilerle oyun oynadı - Son Dakika
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Darende'de gençlik merkezi gönüllüleri öğrencilerle oyun oynadı

27.05.2022 16:37
Darende'de gençlik merkezi gönüllüleri öğrencilerle oyun oynadı

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fırat Gençlik Merkezi gönülleri, Darende ilçesinde ilkokul öğrencileriyle dart, golf, matrak gibi çeşitli oyunlar oynadı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fırat Gençlik Merkezi gönülleri, Darende ilçesinde ilkokul öğrencileriyle dart, golf, matrak gibi çeşitli oyunlar oynadı.

Gençlik merkezi liderleri ile gönüllü gençler, ilçeye bağlı Yeniköy İlkokulu bahçesine kurdukları mobil stantlarda öğrencilerle oyun oynadı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mithat Böke'nin de katıldığı etkinlikte, müzik eşliğinde öğrenciler, ok attı, uçurtma uçurdu, dart, golf, matrak, yüz boyama, badminton ve ip atlama gibi çeşitli oyunlar oynadı.

Etkinlikte konuşan Böke, kırsalda bulunan ilkokul öğrencilerinin birçoğunun ilk defa deneyeceği farklı oyun ve eğlence sporlarından oluşan bir etkinlik hazırladıklarını söyledi.

???????Böke, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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