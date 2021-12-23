Darende'de, "Güvenli ve bilinçli internet kullanımı" semineri verildi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde öğrencilere, "Güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı" konulu seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından ilçedeki çeşitli okullarda verilen seminerde öğrenciler, internetten gelebilecek tehlikeler, internet güvenliği konusunda yapılması gerekenler ve internet bağımlılığı konuları hakkında bilgilendirildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bilinçli ve güvenli internet kullanımı için yapılması gereken uygulamaları da anlatarak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Seminerlere İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında önümüzdeki günlerde tüm liselerde eğitime devam edileceği, gelecek yıl ise kamu görevlilerine yönelik toplantılar düzenleneceği bildirildi.